Cédric Doumbé adresse un message à Jul

Cédric Doumbé a croisé la route de Jul et lui a transmis un message via ses plateformes sociales. À la suite du triomphe de The Best au PFL Paris, plusieurs célébrités se sont exprimées sur les médias sociaux, notamment pour saluer sa superbe performance dans la cage en venant à bout de son adversaire en seulement 9 secondes. Le combattant de MMA a aussi eu l’honneur d’être convié par le J dans la loge D&P le week-end dernier au Vélodrome pour assister à la victoire de l’Olympique de Marseille avant d’adresser une belle déclaration au rappeur.

Après avoir rejoint les rangs du PFL, Cédric Doumbé a disputé son premier combat au sein de la ligue américaine fin septembre. Ses débuts ont été couronnés de succès puisqu’il a remporté son face-à-face contre Jordan Zébo. Parmi les 6 000 spectateurs présents à cette soirée, on comptait particulièrement Kylian Mbappé ainsi que plusieurs rappeurs dont Gims. Plusieurs séquences ont circulé sur la toile, montrant la réaction du célèbre footballeur, devenue virale sur les réseaux sociaux. Invité sur le plateau de l’émission « Quelle Époque » sur France 2, l’ancien champion de kick-boxing a partagé des détails sur son rapprochement avec le capitaine des Bleus avant de se lier d’amitié avec Jul.

En effet, en plus de ses liens avec les footballeurs comme Mbappé, Cédric Doumbé n’a pas uniquement fréquenté uniquement des joueurs de football mais aussi des rappeurs comme Jul. Il y a peu, des clichés ont circulé sur les réseaux, dévoilant les images de cette rencontre entre Jul et le sportif français. Ce dernier a par la suite adressé un message à la figure marseillaise. « Qu’Allah le guide et nous guide. Un brave, je n’entends que du bien de lui« , a déclaré The Best pour faire l’éloge du rappeur originaire de la ville phocéenne. »