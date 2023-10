Soolking soutient Booba dans sa prise de position du conflit israélo-palestinien

Soolking vient de réagir au tweet de Booba qui a exprimé son point de vue sur les frappes en Palestine menées par Israël, en se référant aux précédentes déclarations du président de la République, Emmanuel Macron, concernant la guerre russo-ukrainienne en fin d’année dernière.

Booba a en effet partagé cette semaine un tweet datant de plusieurs mois dans lequel Emmanuel Macron évoque les attaques en Ukraine et l’assistance fournie par la France. En légende, le rappeur du 92i a sobrement ajouté un court message, mais clairement explicite : « Du coup… » en réponse à cette déclaration du président français : « Des bombardements massifs ont eu lieu aujourd’hui contre l’Ukraine, laissant une grande partie du pays sans eau, ni électricité. Toute frappe contre des infrastructures civiles constitue un crime de guerre et ne peut rester impunie. ». Ce message a interpellé Soolking qui a décidé de soutenir la pensée de son compère.

« C’est valable pour tous les humains où ?« , a commenté Soolking en relayant une capture d’écran de la réaction de Booba sur le réseau social X face aux propos de Macron pour tenter d’obtenir les explications attendues sur les bombardements d’Israël en Palestine face à l’inaction du gouvernement français dans cette guerre et pour faire part très clairement de son mécontentement vis-à-vis de la situation actuelle en Palestine et en Israël.

« Vous ne pensez pas que si tous les artistes se mobilisent avec le peuple, on arriverait à quelque chose de sain ? L’humanité avant tout », questionne ensuite un internaute à Soolking suite à ce tweet, « Aucun humain ne mérite cette barbarie d’un côté comme de l’autre, quelle que soit sa religion ou sa couleur de peau« , a répondu le chanteur pour prendre position face à l’actualité des tensions entre la Palestine et Israël en espérant que ce conflit puisse se régler pacifiquement et en déplorant que le peuple subisse les conséquences dramatiques de cette guerre.

C’est valable pour tout les humains ouuuu ? https://t.co/CYi1PI5bKP — soolking (president) (@Soolking) October 12, 2023