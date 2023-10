« C’est atroce et démesuré », Booba prend la parole sur la situation à Gaza

Les voix des rappeurs français continuent de s’élever sur le conflit israélo-palestinien, notamment pour s’insurger face à la situation à Gaza. Après avoir tenté d’interpeller Emmanuel Macron sur le sujet, Booba vient de s’exprimer sur le drame que subit la population face aux bombardements israéliens sur les « civils palestiniens » dans la bande de Gaza.

La situation au Moyen-Orient est « au bord de l’abîme », selon les propos du secrétaire général de l’OMS suite à l’attaque du Hamas. La guerre est déclarée avec Israël et les frappes aériennes israéliennes ont fait de nombreuses victimes civiles. Face à ce drame, de nombreux civils innocents et des enfants paient le prix fort de ce conflit, ce qui a suscité l’indignation de plusieurs rappeurs français. Il y a quelque temps, Booba a tenté de mettre en avant la différence de jugement de Macron face à la guerre en Ukraine à l’encontre des Russes, de la part du président français, en opposition avec ce qui se passe à Gaza.

Booba s’est ensuite exprimé face aux terribles images des conséquences de la guerre sur la population palestinienne pour démontrer qu’une catastrophe humanitaire se déroule actuellement à Gaza : « Ce n’est plus une réponse contre le Hamas, c’est de l’acharnement et un massacre contre les civils palestiniens. C’est atroce et démesuré. Personne n’appelle à un cessez-le-feu, personne n’appelle à la paix. Il y a un autre projet qui se cache derrière tout ça… ».

Les internautes ont soutenu la réaction du rappeur avec les commentaires : « C’est tellement triste tous ces gens tués… il y a même plus de mots », « Ce sont ceux en haut qui tiennent les cartes », « Merci Booba », « Respect Booba, un des rares artistes engagés. L’artiste du peuple ! », « Alors s’il y en a qui appel à la paix, mais on prend en compte que ceux qui appellent à la guerre bizarrement… » peut-on lire dans les messages des internautes aux tweets de B2O.