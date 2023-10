Booba s’amuse du fiasco du dernier single de Gims

Booba assure que le nouveau morceau de Gims nommé « Seya » avec le rappeur espagnol d’origine marocaine, Morad fait un flop et en rit en voyant le classement du single dans le Top Streams de Spotify. Pourtant, les chiffres ne sont pas aussi mauvais et le titre rencontre une belle audience auprès des auditeurs.

Sans aucun répit, Booba a encore décidé de s’en prendre à Gims malgré l’ignorance de ce dernier face aux provocations à répétitions. Cette fois-ci, c’est en réaction à la collaboration de Meugui avec Morad sur le titre « Seya », produit par Renaud Rebillaud, paru le 6 octobre 2023 que B2O s’en est pris à Meugui. Il a publié sur le réseau social X des captures d’écran du classement du morceau dans le Top Singles de la semaine sur Spotify avec une 177ᵉ place. « GIMS entrée fracassante à la 177ème place ! Mozaaaaaaart ! Bravo. », a-t-il commenté tout en mentionnant le compte Twitter pour l’interpeler sur le sujet.

Booba rigole du flop de Gims mais fait erreur !

Gims n’a pas donné suite à cette attaque de Booba, mais ce featuring n’est pas vraiment le flop annoncé par le DUC, car sur Youtube le clip totalise 2,7 millions de visionnages en seulement 10 jours d’exploitation et occupe la seconde place des tendances musique sur la plateforme. Si effectivement la chanson ne figure pas dans la liste des 100 morceaux les plus écoutés en France sur Spotify, le titre réussit tout de même à dépasser les 2,5 millions d’écoutes sur l’application de streaming, ce qui démontre que c’est loin du fiasco dénoncé par B2O dans son tweet et que les auditeurs ont apprécié cette connexion entre les deux artistes.

À noter également que Gims a réalisé l’exploit au mois de septembre 2023 d’être le rappeur francophone le plus écouté sur Spotify avec 9,1 millions d’auditeurs par mois. Loin des chiffres de Meugui, Booba ne se place pas dans le Top 10 dans ce classement, mais n’a sorti aucun nouveau titre le mois dernier.