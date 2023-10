Will Smith se moque des révélations de Jada Pinkett et sa relation avec 2Pac

Will Smith aurait ouvert les yeux grâce aux mémoires de Jada Pinkett Smith

Will Smith taquine les fans avec une « déclaration officielle » de Jada Pinkett Smith dans laquelle elle a tout révélé sur leur mariage.

Will Smith est resté principalement silencieux suite aux récentes révélations de Jada Pinkett Smith sur leur mariage dans le cadre de la promotion de son nouveau mémoire. Maintenant, le rappeur-acteur offre une réaction insolite sur le sujet, en quelque sorte via son compte Instagram.

Ce mardi soir, Will Smith a partagé une vidéo sur son Instagram avec pour légende « Déclaration Officielle ». Dans la vidéo, que l’on peut voir ci-dessous, Will est assis sur une chaise. Il commence à s’adresser aux spectateurs en disant : « J’ai quelque chose pour vous. Alors, voilà. Mon avis sur le… », Will éternue alors, déclenchant un impressionnant effet visuel qui montre une vue expansive de son environnement en CGI. La vidéo se termine ensuite.

2Pac au centre des révélations !

Jada Pinkett a enflammé Internet au cours des derniers jours en révélant tout au long de sa tournée promotionnelle pour son nouveau mémoire. Elle a d’abord révélé que le couple séparé l’était depuis sept ans, notant plus tard qu’elle était choquée lorsque Will l’a appelée sa femme après avoir giflé Chris Rock aux Oscars de 2022. Lors d’interviews ultérieures, elle a parlé de Tupac Shakur comme de son âme sœur et affirme que l’icône du rap lui avait fait une demande en mariage alors qu’il était en prison.

Jada Pinkett Smith a aussi confié que Tupac et Will Smith auraient été de « bons amis » s’il avait survécu à la fusillade, survenue le 13 septembre 1996 à Las Vegas, « Ils auraient eu beaucoup à s’offrir l’un à l’autre ».