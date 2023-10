50 Cent réagit à l’aveu de Jada Pinkett Smith selon lequel elle vendait de la drogue

50 Cent vient de répondre à la confidence de Jada Pinkett Smith qui affirme avoir vendu de la drogue lorsqu’elle était adolescente : « Libérez Will Smith ». Cette dernière a également révélé qu’elle et Will avaient pris la décision de se séparer en 2016.

Plus tôt cette semaine, Jada Pinkett Smith a parlé au magazine People de son expérience en tant que jeune revendeuse de drogue : « Je savais que tout ce dont j’avais besoin était quelque chose que je devais fournir », a partagé Jada avant de préciser, « J’ai décidé de vendre de la drogue. ». « En grandissant, ce sont les revendeurs de drogue qui avaient de l’influence », a-t-elle ajouté, puis elle poursuit à ce sujet, « C’est ce que nous considérions comme du succès. Et donc pour moi, compte tenu de ma situation à l’époque, ma mère n’allait pas bien. Elle était une héroïnomane fonctionnelle. Nous n’avions pas les choses que nous aurions dû avoir. La maison dans laquelle nous vivions n’était pas entretenue. ».

Samedi, 50 Cent s’est exprimé sur les réseaux sociaux et a posté une photo de l’actrice avec un titre de presse qui disait : « Jada Pinkett Smith révèle qu’elle a vendu beaucoup de crack lorsqu’elle était adolescente ». « D’accord, ça suffit », a tout d’abord écrit Fifty en réaction ainsi que le message : « Libérez Will Smith. Qu’est-ce qui se passe. ».

50 Cent says “Free Will Smith” after seeing Jada Pinkett Smith’s latest interview revealing that she sold a lot of crack as a teenager. pic.twitter.com/cUalvx3Rqa

