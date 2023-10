Mac Tyer réagit aux attaques de Rémy, « Tu utilises encore mon nom »

Mac Tyer a réglé ses comptes avec Rémy après la sortie du nouveau titre de ce dernier, baptisé « La Vérité » et produit par NaFaz Beats. Dans ce morceau, l’ex-membre du groupe Tandem formé avec Mac Kregor vise son ancien rôle de producteur du jeune rappeur du 93.

En musique, Rémy aborde divers sujets très personnels dans « La Vérité« , comme sa récente perte de poids, les conflits au sein de l’industrie musicale et ses problèmes financiers avec celui qui l’a propulsé dans le monde du rap, Mac Tyer, qu’il mentionne dès le début du premier couplet : « Un an avant « Réminem », je rencontre Socrate, il me fait signer. Un grand frère, un manager, une sécurité. ». Il décrit ainsi ses débuts dans la musique avant de révéler qu’il a engagé des avocats pour défendre ses droits : « Je rencontre deux avocats que je ne remercierai jamais assez, ils prennent tous mes contrats et là, ils commencent à lire. Et là, ils commencent à me dire ce que je n’avais pas vu, sa mère. Je commence à comprendre qu’ils se sont servis de moi, ils m’ont sali juste pour un salaire« .

Peu après la sortie de ce single, Mac Tyer réplique avec une vidéo dans laquelle il réagit aux propos de Rémy. « Il n’arrive pas à avancer ? Il n’arrive pas à percer ? Et il a encore besoin de Mac Tyer pour qu’on parle de lui ? Mac Tyer l’a pris sous son aile dans sa cité, il lui a ouvert les portes de la réussite », commence l’ex-rappeur de Tandem avant de poursuivre : « Inconnu, il a signé un contrat avec une maison de disque. Il est passé d’un hiver en t-shirt, à avoir tout ce qu’il voulait. Il n’a pas connu la galère dans la musique, car il est arrivé grâce à moi« .

Mac Tyer continue en expliquant comment le contrat a été mis en place avec Rémy et Universal Music, se dédouanant ainsi de toute responsabilité dans l’échec du rappeur, qui aurait pourtant touché ses cachets et sa rémunération de la maison de disque. « À un moment, j’ai mis ma carrière de côté pour te mettre en avant. C’est quand même grave. Tu cherches mon amour. Tu as besoin de Socrate. Il t’a fait connaître en 2016, et encore aujourd’hui, c’est grâce à Socrate que les gens parlent de toi. Parce que quand tu as sorti ton album l’année dernière, personne ne parlait de toi », conclut-il.