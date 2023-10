Black M victime d’un « assez violent » accident de la route

De retour dans les bacs avec l’album « La Légende Black« , Black M s’est récemment fait une sacrée frayeur en prenant un taxi. Il a été victime d’un accident de voiture et en garde encore quelques séquelles. L’ex-membre de la Sexion D’Assaut a décrit les détails de cette mésaventure dans une interview pour le podcast InPower et a rassuré ses fans : tout va bien.

Blessé, Black M s’est fait une petite frayeur face à la violence du choc !

Attendu depuis 2022, Black M a enfin sorti son quatrième album solo, un projet de 14 titres avec plusieurs invités tels que Dr Bériz sur deux morceaux, Tayc, Amir, les Neg’Marrons et Léa. En promotion pour cet opus, le rappeur s’est exprimé sur le jour de sa sortie. Il devait fêter l’événement, mais a été impliqué dans un accident de la circulation pour la première fois de sa vie, avant de raconter ce qu’il a vécu. « Je prends un taxi, je suis à l’arrière, je suis sur mon téléphone en train de regarder mes vidéos de boxe et le taxi conduit dans une petite ruelle vers Vincennes et priorité à droite, paf, la meuf, elle rentre dans ma portière« , explique le compère de Gims avant de dévoiler qu’il a été blessé dans cet incident et avoue avoir négligé de mettre sa ceinture.

« Ma tête, elle cogne là-bas, mon cou, il se tord. Pendant 15 secondes, je suis dans les vapes« , narre Black M avant de continuer son récit sur ses blessures, « Je me réveille petit à petit, j’entends des pleurs à droite, je commence à toucher partout, je vois que ça va, je tourne ma tête, mes articulations, je dis ‘bon ça va’, j’ai un peu mal au dos quand même, c’est assez violent« . Alpha Diallo a ensuite tenté de sortir du véhicule endommagé, sa porte bloquée, il a quitté la voiture par celle du chauffeur avant de ne pas s’éterniser sur place, car il a été reconnu par des témoins de la scène et un attroupement de foule s’est rapidement créé autour de lui.

« J’ai encore un peu mal. Je ne peux pas tourner ma tête à fond« , conclut Black M qui souffre encore un peu de cet accident en affirmant n’avoir jamais vécu cela auparavant.