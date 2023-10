Jul réussit en indé à concurrencer les gros labels de l’industrie musicale

La statistique de Jul est phénoménale ! Le rappeur marseillais, indépendant depuis le début de sa carrière, est devenu au fil de ces dernières années le plus grand vendeur du rap français et grâce à lui, il pèse plus lourd que certains labels de renom, c’est prouvé en chiffres.

La puissance de Jul !

Au début des années 2000, Jul s’est lancé dans la musique au sein de la structure Liga One Industry avant de connaître une ascension fulgurante en créant sa propre structure D’Or Et De Platine en 2015, se refusant de rejoindre une grande maison de disques et préférant rester en totale indépendance. Un choix payant pour le J comme le démontrent le succès de chacun de ses albums, tous certifiés au minimum disque de platine. Le Centre National de la Musique vient même de révéler que l’artiste marseillais réalise l’exploit de se mettre au niveau des maisons de disques dans le classement des labels les plus streamés en France sur l’année 2022.

Jul est devancé dans ce classement par Capitol (Booba, Niska, SDM, Koba LaD, Soolking, Lacrim) avec 6,1% de part de marché en streams dans le Top 10 de 2022 et par Columbia 4,3% (Beyoncé, Daft Punk, Shakira, Céline Dion), il se positionne à la troisième place avec son label D’or et de Platine, avec 2,5%. Le J se classe au même niveau que Polydor (Dj Snake, Pop Smoke, Kendrick Lamar), REC.118 (Aya Nakamura, SCH, Leto, Da Uzi) et devant REC.188 Mal Luné (Ninho) avec 2,4% ou encore Universal MPG (Damso, Drake, The Weeknd) 2,3%, Play Two (Gims, Kalash, Tayc, VItaa) 1,8%, Atlantic Records (Burna Boy, Cardi B, Lil Uzi Vert, Ed Sheeran) 1,5% et QLF Records de PNL 1,5%. »

Sur Spotify, Jul compte également plus de 7 millions d’auditeurs mensuels ainsi que 6,7 millions d’abonnés sur Youtube et devrait encore offrir à ses fans un nouvel album d’ici la fin de cette année 2023.