Maes s’attaque à tout le 92i

Très productif cette année, Maes vient de présenter un inédit en solo sur ses réseaux après s’en être pris aux membres du 92i, le label de son rival Booba en faisant des commentaires moqueurs à l’encontre des différents artistes pour les dénigrer.

Maes dézingue les membres du label de Booba !

C’est dans une story Instagram que Maes vient de publier la liste des membres du 92i avec Booba noté en premier ainsi que la description « depuis 1999, il est le seul membre fondateur qui est resté dans le collectif ». Les autres noms sont Usky (depuis octobre 2022) avec l’annotation « éteint », Elia (depuis 2021) et la légende « Meskina », Gato Da Bato (depuis 2010, Piraterie Music) avec un émoji clown, Sicario (depuis 1986) avec la légende « Adriennnnnn » et des émojis l’un mort de rire et l’autre avec une fermeture éclair sur la bouche, JSX (depuis 2020, Piraterie Music) et le commentaire « Disparu ».

La suite se poursuit avec Max (depuis 2022) avec le message « Jamais allumé », Dixon (depuis 2018, 7 Corp) avec l’annotation « Connais pas », KRN (depuis 2019, 7 Corp) et « Meskina », Didi B (depuis 2021, Africa 92i) et « Clash » ainsi qu’un émoji mort de rire. DopeBoy DMG (depuis 2021) avec écrit « Inconnu », Freejoke (depuis 2022, Piraterie Music) avec un émoji réduit au silence, Chaax (depuis 2022) et noté « Inconnu ». Green Montana (depuis 2019) avec écrit « Disparu » puis pour finir SDM (depuis 2020) avec inscrit « Toujours 92i » ainsi qu’un émoji visage de chien et Jolie (depuis 2023) accompagné du commentaire « Inconnue ».

Pour conclure, Maes taquine le 92i avec la réaction ironique à cette liste, « ils sont en développement ». Aucun membre du label de Booba n’a réagi à ce tacle du rappeur Sevranais qui vient aussi de dévoiler la bande-annonce de son prochain titre nommé AKATSUKI avec un court extrait du clip.