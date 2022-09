Maes fait passer un message à Green Montana

En attendant la sortie de son prochain qui est finalisé à 100%, Maes était récemment l’invité de Darrez dans l’émission Urban FUN sur FUN Radio et s’est exprimé sur son avenir. Le rappeur du 93 a confié qu’il compte revenir avec de la nouveauté avant la fin de cette année, une très bonne nouvelle pour ses fans. Il a aussi donné son avis sur l’artiste du 92i, Green Montana avec des propos très élogieux.

Green Montana est très fort

Depuis la sortie de « Réelle Vie 3.0 » fin 2021, Maes s’est fait plus discret musicalement même s’il a présenté quelques collaborations cette année avec Soso Maness sur le single « Parapluie » ainsi qu’avec son compère Booba sur le titre « Pablo« . Lors de cet entretien sur Fun Radio, l’interprète de Madrina a assuré qu’il sera bientôt de retour ce qu’il a d’ailleurs confirmé sur ses réseaux avec des vidéos en studio en ajoutant la mention « 100% », il a également livré son opinion sur Green Montana.

Le rappeur belge de 29 ans a rejoint le label 92i Records en 2019 et s’est fait remarquer en 2020 avec le morceau « Tout gâcher » en featuring avec Booba puis avec les singles « FUM22 NOCIVE » et « Neymar JR » en compagnie de SDM. Maes a envoyé de la force à Green Montana en déclarant aimer son style et se retrouver dans sa musique, « Je ne le connais pas personnellement, mais artistiquement, j’écoute, il est très fort… En général, tout ce qui sort de Belgique. Franchement, c’est bon ». Une déclaration que le principal intéressé devrait sans aucun doute apprécier avec ce message de soutien. Dans cette interview l’auteur de « Réelle vie » a également révélé s’il se voyait être juré dans la série « Nouvelle École » sur Netflix ou non.