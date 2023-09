Didi B se moque publiquement du physique de Booba

Didi B ne craint visiblement pas les représailles de Booba qui l’a mis en garde après ses déclarations lors d’un passage télévisé concernant la fin de leur collaboration. Le rappeur ivoirien avait acté leur séparation en relativisant toutefois les tensions, assurant que ce n’est rien de bien grave sauf que B2O ne semble pas du même avis et lui avait encore adressé un coup de pression.

Un nouveau membre du 92i va encore quitter le label, cette fois-ci c’est un artiste africain, Didi B. Après des soucis avec Booba en raison d’un différend sur ses choix artistiques ainsi que ses dernières collaborations, l’artiste originaire de Côte d’Ivoire s’est attiré les foudres du Duc, le ton est rapidement monté. Bassa Zérehoué Diyilem, de son vrai nom, est plutôt resté impassible aux provocations de Kopp mais la donne a changé depuis un récent concert pendant lequel il s’en est pris ouvertement à l’ancien membre du groupe Lunatic sur scène devant son public.

Didi B ridiculise les pieds de Booba sur scène !

Dans sa dernière sortie médiatique, l’ex-membre de Kiff No Beat avait pourtant affirmé qu’il n’y a rien de bien grave avec Booba, mais le mal semble bien être plus profond que ce qu’il a laissé paraitre dans cette dernière interview. Kopp a d’ailleurs confirmé après cet entretien télévisé sur Canal + Pop dans l’émission « Avant Première » du rappeur ivoirien que celui-ci lui a envoyé ses avocats et que leur conflit va se régler devant un tribunal tout en exprimant sa confiance pour une issue favorable à son encontre.

En attendant ce règlement de comptes devant la justice, Didi B n’a pas hésité à tacler Booba sur scène lors de son interprétation du morceau « L’argent » en collaboration avec Dadju, une connexion que Booba n’avait d’ailleurs pas appréciée, l’ex-chanteur du groupe Kiff No Beat a lâché « Chanson qui est chic cohan, c’est ça Booba dit faut pas je vais sortir, avec ses petits pieds là« . Le clash entre les deux artistes est désormais bien réel et B2O ne devrait pas tarder à commenter cette séquence.