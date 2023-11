Rémy : Le fils de la gardienne (Clip)

Rémy dévoile le clip de son nouveau single « Le fils de la gardienne ». Un titre poignant qui est bien plus qu’une simple chanson. C’est une déclaration à la force inébranlable d’une mère qui a façonné son monde.

Au cœur de ce récit musical, où, comme à son habitude, Rémy choisit ses mots, se trouve la figure maternelle de l’artiste. Une gardienne d’immeuble courageuse qui a consacré plus de trois décennies à maintenir l’ordre dans sa cité. Rémy, dévoile les couches complexes de la vie quotidienne de sa mère. À travers ses couplets méticuleusement tissés, il peint le portrait d’une femme qui travaille sans relâche, une sentinelle silencieuse veillant sur les habitants de la cité.

Ce single « Le fils de la gardienne », sert également de premier aperçu de l’album du même nom, prévu pour le 24 novembre prochain. Un album, une fois de plus où Rémy ne se contente pas de suivre les tendances musicales actuelles, mais se distingue par une authenticité rare. « Le fils de la gardienne » promet d’être bien plus qu’un simple opus salué par la critique ; il pourrait bien devenir un symbole de reconnaissance et de respect pour cet artiste qui se livre, raconte sa vie et partage ses expériences avec honnêteté et authenticité.