Orelsan, SDM et PLK : les nouvelles certifications du rap français

Comme chaque lundi, le Syndicat National de l’Édition Phonographique dévoile les nouvelles certifications en France et les récompenses pleuvent pour le rap français. Orelsan, SDM, PLK, Naps, ou encore Laylow sont à l’honneur des dernières certifications.

Premier double disque de platine de sa carrière pour SDM !

Ce lundi, le SNEP a d’abord révélé le Top Albums de la semaine avec en première place Taylor Swift et l’entrée à la troisième place du classement de Josman avec sa mixtape J.000.$. Dans le Top Singles, “Petit génie” de Jungeli en collaboration avec Alonzo, Imen Es, Lossa et Abou Debeing est toujours en tête.

Du côté des certifications d’albums, PLK et SDM viennent décrocher chacun un double disque de platine (200 000 équivalents ventes), le premier nommé avec “Mental” et le second avec “Ocho“. L’album « ! » de Menace Santana est certifié Or avec 50 000 équivalents ventes.

Pour les singles, RK et Koba LaD décrochent l’Or avec leur collaboration sur le morceau “Aqua” (15 000 000 équivalents streams), tout comme RSKO et Tiakola avec le titre “Palavé“. Orelsan obtient la même certification avec la chanson “Epilogue” et Naps grâce au titre “Hasta Luego” en featuring avec Raisse. Le titre “Trinityville” de Laylow est certifié Single d’Or, tout comme le morceau “Ça sert” de Nemir.