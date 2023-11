Prison Break est bientôt de retour

Très bonne nouvelle pour les fans de Prison Break, la célèbre série télévisée va faire son grand retour, non pas pour une sixième saison, mais pour un remake.

En 2017, les vœux des fans de Prison Break ont été comblés avec la production d’une cinquième saison après huit années d’absence. Les aventures de Lincoln Burrows et Michael Scofield ont connu une suite baptisée “Prison Break: Resurrection” composée de neuf épisodes. Après cette saison 5, la rumeur d’une nouvelle saison a circulé, mais rapidement la Fox a confirmé l’annulation de la saison 6. Le scénariste a précisé ensuite que s’il trouvait une idée originale pour une suite, la possibilité d’une saison 6 serait envisageable. Finalement, malgré plusieurs rumeurs, le projet ne s’est jamais concrétisé malgré de nombreuses déclarations à ce sujet.

Depuis quelque temps, la rumeur qu’un nouveau projet autour de l’univers de Prison Break est en préparation circule et cela se confirme. C’est au début du mois de novembre que Hulu a annoncé le développement d’une nouvelle série dans laquelle de nouveaux personnages seront mis en scène. Le public n’aura donc pas droit à une sixième saison, la cinquième étant la conclusion de l’histoire de Michael Scofield et Lincoln Burrows dans la prison de Fox River. La mythique série reviendra sous la forme d’un remake avec d’autres acteurs qui incarneront de nouveaux protagonistes pour un chapitre inédit de cette série dérivée de l’originale. Elle sera disponible en streaming sur la plateforme américaine Hulu qui détient Disney Plus.

Pour le moment, aucune indication n’a été donnée concernant une éventuelle date de diffusion, ni sur le scénario. Le créateur de Mayans M.C., Elgin James, est aux commandes de la production et de l’écriture de ce remake.

#PrisonBreak is getting another sentence.

A new series set in the world of the beloved Fox drama is being developed by Hulu. “Mayans M.C.” co-creator and showrunner Elgin James is writing the show.

More details here: https://t.co/5gF6yrXp1T pic.twitter.com/f2sGcerEna

— Variety (@Variety) November 2, 2023