Mounir Moons relance les hostilités contre Cédric Doumbé

Cédric Doumbè attend toujours sa revanche contre Baki dans la cage du PFL après sa première défaite en MMA lors de leur combat, pourtant, un autre rival pour le moins insolite pourrait se présenter face à lui pour l’affronter, à savoir Mounir Moons qui souhaite le défier dans un sparring depuis plusieurs et vient le relancer.

Mounir Moons provoque Cédric Doumbé, « l’étranglement que je vais te faire… »

La rivalité entre Mounir Moons et Cédric Doumbé a souvent amusé ce dernier qui a pris les provocations de l’influenceur avec humour. Cet été l’ancien champion du Glory avait annoncé dans une vidéo un sparring, les deux personnalités se livrent à des moqueries et Mounir tente de surfer sur le buzz d’une possible confrontation mais qui ne s’est pas concrétisée pour le moment, il a donc décidé de relancer le combattant de MMA pour le défier dans un face-à-face.

C’est en réaction à une vidéo parodique de Cédric Doumbé en train de l’imiter pour se moquer de lui que Mounir Moons a répliqué, « Je sais pas ce que vous en pensez, mais j’ai l’impression que Cédric Doumbè me cherche plus vite que prévu. […] Fan de toi, Cédric, ça je pense pas. Je suis plus fan de l’ambulancier qui va venir te chercher après le combat. Quand tu vas être au sol, l’étranglement que je vais te faire, ça je suis fan. ». On attend désormais la réponse de Doumbé pour que les deux hommes se rencontrent enfin.