La séquence géniale de Booba qui emmène sa fille Luna au concert de Taylor Swift

Booba, connu pour son image de bad boy, a surpris ses fans en partageant des moments de complicité avec sa fille de 10 ans, Luna et son fils Omar. Le trio a assisté au concert de Taylor Swift à Miami, un événement qui a ému les internautes. Ce cliché inattendu révèle une facette plus douce de l’artiste, loin des clashs et des provocations qui le caractérisent habituellement.

Booba : du rappeur sulfureux au père poule

Qui aurait pu imaginer voir Booba, le rappeur connu pour ses paroles provocantes et ses clashs incessants comme des derniers avec Maes ou Rohff dans lesquels les attaques virulentes s’enchainent sur les réseaux, en train de chanter du Taylor Swift avec sa fille ? Cette scène inattendue que le rappeur du 92i a partagée sur son compte Instagram et la vidéo est rapidement devenue virale sur le web.

En se filmant à accompagner sa fille et son fils au concert de la chanteuse américaine, Taylor Swift, Booba a montré qu’il était avant tout un père aimant et attentif, soucieux du bien-être de ses enfants. Ce moment de complicité a contrasté fortement avec les nombreuses polémiques qui marquent sa carrière. B2O s’est fièrement filmé avant d’entrer dans le stade du Hard Rock Stadium de Miami, arborant un maillot de l’équipe d’Algérie tout comme son fils. Sur les images, le fondateur du 92i affiche sa fille à reprendre les paroles des titres de Taylor Swift alors que son fils semble se désintéresser du concert.

« Elle va pleurer quand Taylor Swift va apparaître sur scène. On va rire » commente avec le sourire Booba avant de poursuivre avec Omar dans ses bras, « On n’est pas dans Taylor Swift nous, on est là pour la petite, tu comprends ».

Quand Booba accompagne sa fille au concert de Taylor Swift 🤩 pic.twitter.com/7BrgR4pWKH — RAPLUME (@raplume) October 23, 2024

Je suis en fou rire pas Booba au concert de Taylor Swift pic.twitter.com/hiMEB7mGdH — hater era (@stolenllvlabies) October 23, 2024