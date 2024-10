Sebydaddy face à Illan Castronovo : un combat à un million d’euros, « je vais là-bas pour l’éteindre »

Une vengeance qui coûte cher, reste à savoir qui gagnera ce combat entre influenceurs de Sebydaddy et Illan Castronovo, le duel tant attendu est prévu pour ce samedi 26 octobre, le dernier nommé avait exigé un million pour combattre et ils ont réussi à se mettre finalement d’accord pour s’affronter dans l’octogone.

Le clash entre Sebydaddy et Illan Castronovo s’achève dans la cage

Après des mois de provocations sur les réseaux, Sebydaddy et Illan Castronovo vont enfin régler leurs comptes dans la cage. Ce combat, qui promet d’être explosif, mettra aux prises deux personnalités fortes de la télé-réalité. Après sa récente transformation phyisque, Sebydaddy s’était lancé dans la quête de trouver un adversaire pour se battre dans la cage avec le message : « Est-ce qu’il y a un mec de téléréalité ou un influenceur : Nikola Lozina, Julien Bert, quelqu’un qui veut m’affronter en MMA ? La vie de ma mère, je me suis fait monter en l’air toute ma vie. On m’a volé mon goûter. Aujourd’hui, j’ai envie de prouver que n’importe quel influenceur en France, je le prends donc en commentaire. Dites-moi qui vous voulez que j’affronte en MMA. J’attends vos commentaires les frères, dépêchez-vous ! ».

Illan Castronovo a répondu et s’est mis d’accord avec Sebydaddy pour un million d’euros afin de se battre dans un combat de MMA ce 26 octobre. L’événement se déroule en Belgique, il est organisé par l’Influence Fight Club et sera diffusé en direct streaming sur l’application Loly App. Le face-à-face devrait débuter en fin de soirée vers 23 heures, car il s’agit du main event. « Les amis, je suis désolé, je ne montre pas mes entraînements parce que sinon Seb va annuler le combat ! Mais ne vous inquiétez pas, je suis en train de tourner un reportage de tout ce que je fais. Il sortira sur Youtube après le combat […] Quand vous allez découvrir avec qui je m’entraîne, comment je m’entraîne, et toute l’aventure que je suis en train de vivre… Sachez que je suis avec les Avengers. Seb, ça va être une boucherie ! Ça fait quatre ans que je souffre d’une fausse rumeur que Seb a lancé. Et là aujourd’hui, j’ai l’occasion de me retrouver dans la cage avec lui. C’est pas un jeu. Moi, je vais là-bas pour l’éteindre. J’ai l’occasion de récupérer mon honneur. Ça va être fait. », a déclaré Illan Castronovo avant l’événement pour faire monter la pression.

Les deux hommes se sont lancés un défi sur les réseaux sociaux, promettant un affrontement sans merci. Le public est au rendez-vous et les paris sont ouverts. Qui de Sebydaddy ou d’Illan Castronovo, sortira vainqueur de ce duel ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Influencefightclub (@influencefightclub)