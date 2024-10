Gladiator II avec Cédric Doumbé

Cédric Doumbé : Du ring à l’arène romaine !

Après la série de Franck Gastambide nommé La Cage sur le MMA, le monde du cinéma et des sports de combat se rencontrent une nouvelle fois avec l’arrivée de Cédric Doumbé dans le casting de Gladiator II. Le pratiquant de MMA, connu pour ses victoires fulgurantes dans l’octogone et son trashtalking, va désormais conquérir les écrans en incarnant un redoutable gladiateur pour la promotion du film, Gladiator II.

L’ancien champion du Glory s’affiche dans l’un des teasers du deuxième épisode de Gladiator

Après le succès phénoménal du premier opus en 2000, Gladiator revient sur les écrans le 13 novembre prochain avec une suite prometteuse. Réalisé par Ridley Scott, ce deuxième volet plonge les spectateurs au cœur de l’Empire romain, où Lucius, fils de Lucilla et neveu de Commode, doit affronter son destin de gladiateur. C’est dans ce contexte épique que Cédric Doumbé fait son entrée, prêt à se mettre dans la peau d’un gladiateur pour la promotion du long métrage.

Le choix de Cédric Doumbé pour assurer la promo du film en France n’est pas anodin. L’ex-champion de kickboxing possède toutes les qualités requises pour ce rôle : charisme, force physique et expérience de la compétition. Son parcours sportif, marqué par de nombreux succès, en fait un candidat idéal pour incarner un guerrier prêt à tout. Le nouveau teaser de Gladiator II dévoilé par Doumbé affiche le combattant de MMA s’entraîner dur, enchaîner les coups et les esquives, tout en arborant fièrement son costume de gladiateur. Les images sont saisissantes et donnent un avant-goût de l’intensité des combats qui nous attendent.

Dans le teaser, on assiste à un savant mélange entre les scènes du film et des séquences de Cédric Doumbé s’entraînant dans une salle de sport. Cette mise en scène originale permet de créer un lien entre le monde réel et celui de la fiction, et de renforcer l’immersion du spectateur.

