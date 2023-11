Quotidien creuse l’écart d’audience avec TPMP avec un record

Depuis les critiques envers la prise de position jugée pro-israélienne de Cyril Hanouna, l’audience de “TPMP” est en baisse face à celle de l’émission concurrente “Quotidien” animée par Yann Barthès, qui vient d’établir un nouveau record.

Sur les réseaux sociaux, Cyril Hanouna s’est voulu rassurant concernant les audiences de “Touche Pas À Mon Poste”. Après avoir affirmé que l’appel au boycott de son émission n’a aucun effet sur son audience, C8 a annoncé que l’animateur a réalisé un record en étant en tête avec le programme “PAF avec Baba”, leader sur la TNT avec 3,8% d’audience, soit 667 000 téléspectateurs. Ce lundi 6 novembre, TPMP a rassemblé 1,89 million de spectateurs (8,7%) en première partie, puis 1,26 million (7%) en deuxième partie. C8 et Hanouna se sont félicités pour ces chiffres d’audience sur Twitter. Cependant, ils restent bien en deçà des audiences de “Quotidien” sur TMC.

En effet, le programme de Yann Barthès a battu son record de la saison et continue de devancer TPMP en termes d’audiences télévisées pour la plage horaire de 20h à 21h. En première partie, l’émission diffusée sur TMC a rassemblé 2,65 millions de téléspectateurs (12,1%), puis 1,55 million (7%) pour la seconde partie. “Quotidien” a creusé un écart de 760 000 téléspectateurs par rapport à TPMP, qui s’éloigne de plus en plus en termes d’audience vis-à-vis de son émission concurrente comme vient de le révéler les chiffres PureMedias.