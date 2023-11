Ce rappeur parisien ambiance Rafael Leão après sa victoire sur le PSG

Rafael Leão taquine le Paris Saint-Germain après la victoire de l’AC Milan en s’affichant en train d’écouter du rap français pour célébrer le triomphe de son équipe.

En plus du football, Rafael Leão est passionné de rap et il a déjà dévoilé en 2021 un EP baptisé “Beginning” avant de sortir quelques singles l’année passée. L’attaquant portugais est aussi un auditeur de rap français, comme il vient de le prouver en vidéo dans une séquence publiée sur ses réseaux sociaux pour célébrer sa victoire ce mardi contre le PSG. Hier soir, l’AC Milan a battu le club parisien sur le score de 2 buts à 1 pour le compte de la 4ème journée de la phase des poules de la Ligue des Champions. Menés 1 à 0 en début de match, les Milanais ont renversé la rencontre suite à l’égalisation de Leão d’un retourné acrobatique, avant que son coéquipier Olivier Giroud n’offre la victoire aux siens.

Avec cette victoire, Milan relance le suspense dans le groupe F en prenant la troisième place avec 5 points, derrière le PSG avec 6 points et Dortmund avec 7 points. Tout est encore possible dans ce groupe. Élu homme du match, l’attaquant Milanais de 24 ans a savouré ce triomphe en se filmant au volant de sa voiture, en train de s’ambiancer tout sourire sur le morceau “Chanel Bag” du rappeur français Rsko. Un petit chambrage que les Parisiens risquent de ne pas apprécier. Ce morceau, produit par BKay, est extrait du projet “Memory” paru le 3 novembre dernier, un album de 17 titres avec les featurings de SDM et Niska.