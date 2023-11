Will Smith prêt à payer Clara Morgane pour une relation ? Elle répond

Après les révélations fracassantes de Jada Pinkett Smith, la relation de Will Smith avec sa femme a agité la presse people. Dans une nouvelle interview, Clara Morgane s’est exprimée sur sa rencontre avec le célèbre acteur et a confié une surprenante anecdote.

Ces derniers temps, Will Smith a fait la Une des tabloïds suite à la parution des mémoires de Jada Pinkett Smith. Cette fois-ci, c’est pour une tout autre histoire que son nom a été évoqué dans le dernier épisode de Legend. Clara Morgane a été questionnée par Guillaume Pley sur la fois où elle a croisé dans une émission de Cauet l’acteur révélé dans la série Le Prince de Bel-Air, qui aurait tenté de passer un moment avec l’ancienne actrice de films pour adultes. Le journaliste a en effet tenté d’en savoir un peu plus sur cette histoire.

Will Smith a un peu tenté de “brancher” de Clara Morgane

“Un mec célèbre à l’époque aurait proposé de payer une fortune pour coucher avec toi. Et vu que tu étais un fan*asme ultime…“, demande Guillaume Pley à Clara Morgane, qui explique ensuite que cette rencontre ne s’est pas vraiment passée comme il le décrit. “J’aurais bien aimé. Je vais te dire pourquoi. C’est Will Smith le gars. Mais ce n’est pas du tout ça l’histoire. J’aurais adoré, mais refusé, j’aurais trouvé ça génial. J’aurais trouvé ça légendaire.”, raconte-t-elle.

Clara Morgane narre ensuite cette anecdote avec Will Smith, “Il m’a un peu branchée, je pense comme plein de meufs parce que c’est vraiment son aura sur un plateau de télé de Cauet à l’époque.”, confesse-t-elle sur le contexte de cette histoire puis elle poursuit, “J’ai senti un attrait un peu et j’étais très flattée. Ça s’est arrêté à la fin de l’émission. Il n’y a jamais eu de propositions indécentes. Mais j’ai dû en parler parce que je me suis sentie quand même flattée”, puis elle conclut, “Moi Will Smith, c’est un délire. J’adore Will Smith. Je trouve que c’est le plus grand acteur, j’adore”.