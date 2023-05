Jul se met au MMA et fait face à Abdoul Abdouraguimov

En pleine promotion de son nouvel album, Jul s’est offert une séance de sport de combat face au champion welterweight de l’ARES Fighting Championship, Abdoul Abdouraguimov et avec le coach Clément Marcou qui a partagé quelques images de cette séquence du rappeur marseillais en train de s’entraîner au MMA.

MMA : séquence improbable entre Jul et Abdoul Abdouraguimov !

Avant la parution le 9 juin prochain de son projet « C’est quand qu’il s’éteint ?« , Jul a déjà dévoilé deux extraits de cet album avec le single « La Faille » dont le clip affiche près de 10 millions de vues en seulement deux semaines d’exploitation et le titre « Ragnar » qu’il a également clippé avec le million de visionnages atteint en 48 heures sur Youtube (N°2 des tendances sur la plateforme). L’artiste originaire de la ville phocéenne a réussi à faire monter la pression avec ses morceaux auprès du public impatient de découvrir son nouvel opus, mais attendant, il a passé un moment de détente et s’est laissé tenter par les sports de combat pour se défouler.

« Super moment de partage à travers une même passion. Un immense merci à @juldetp et son équipe pour le magnifique accueil. À très vite les amis », a déclaré Clement Marcou en publiant plusieurs photos sur Instagram en compagnie de Jul et de Abdoul Abdouraguimov, tous les trois ont passé une session d’entraînement sous le soleil. L’interprète de Tchikita a pu profiter de l’occasion pour défier le double champion d’ARES. Le pratiquant d’arts martiaux mixtes français d’origine russe a donné quelques conseils au « J » qui s’est entrainé sur les différents éléments du MMA, le travail debout et au sol.

« Merci encore les gars » a réagi Jul en légende de la publication afin de remercier Abdoul Abdouraguimov et Clement Marcou.

