Maes s’entraine dans l’octogone et craint que Booba se désiste

Maes et Booba se sont mis d’accord pour se rencontrer en personne à la fin du mois à Dubaï, mais le premier nommé met déjà en garde son rival de ne pas se dérober et d’assumer ses propos. Tout en le provoquant, il s’affiche en train de s’entraîner dans l’octogone avec Khusan Majlimov.

La confrontation entre Maes et Booba se précise !

Après s’être manqués à Paris il y a quelques semaines, les deux stars du rap français ont fixé un nouveau rendez-vous en espérant cette fois-ci qu’aucun d’eux n’ait de problème de localisation pour trouver son ennemi en personne. Récemment, Maes a interpellé Booba sur sa venue prochaine à Dubaï pour un concert programmé le 25 novembre et pour se trouver en face à face afin de régler des comptes concernant le conflit. Le DUC a confirmé l’information et a même envoyé l’adresse de l’hôtel dans lequel il séjourne dans le but d’éviter un problème de localisation comme lors de son passage à Paris.

Les anciens compères semblent être d’accord pour ce rendez-vous à la fin du mois. Cependant, Maes craint déjà que Booba tente de l’esquiver et il a modifié les conditions de leur rencontre. Il a d’abord relayé une photo de l’hôtel Five à Dubaï où va résider Booba pendant son séjour, avec un emoji mort de rire. Puis le message : “Fais rendez-vous au comico c’est mieux, gueulek le Five. Quand tu es là, fais signe, je t’envoie ma localisation, viens avec tes chiens.”. Il a ensuite rappelé à Booba l’épisode des Francofolies avec Vald, lorsque ce dernier et son équipe ont tenté de l’empêcher de monter sur scène avant qu’une cinquantaine de policiers n’interviennent pour lui permettre avec son staff d’assurer sa performance.

En parallèle de ses publications, Maes vient de sortir le single “Akatsuki“. “On n’est pas dans un film, si on t’allume personne ne va couper la scène”, a-t-il commenté sur Instagram pour le présenter, puis il a ajouté une vidéo d’une séance d’entraînement au combat dans la cage en compagnie de Khusan Majlimov, un combattant et entraîneur professionnel de MMA originaire d’Ouzbékistan. Des images que Booba a relayées dans une story avec le message “Meskine, il a pris un coup de genou sauteeyyyy“, sans faire de commentaire sur leur rendez-vous à venir.