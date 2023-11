La Fouine insulte Booska-P, Sadek le soutien et accuse le média d’arnaque

La dernière vidéo de Booska-P consacrée à La Fouine a rendu furieux le rappeur originaire de Trappes, qui a poussé un énorme coup de gueule en insultant violemment le média rap pour l’accuser de lui avoir manqué de respect. Sadek a réagi aux propos de Laouni pour le soutenir et dénoncer les tarifs publicitaires exagérés, selon son opinion, demandés aux rappeurs.

La Fouine démolit et menace Booska-P !

L’affaire a éclaté suite à la mise en ligne sur Youtube d’une vidéo intitulée “La Fouine : grandeur et décadence ?“ dans laquelle le journaliste retrace la carrière de Laouni et comment il a marqué l’histoire du rap français en atteignant les sommets, comme le décrit le média, avant, selon leurs propos, sa chute, tout en critiquant les choix artistiques de l’artiste. Le titre de départ de cette vidéo aurait même été “Du sommet au plus bas“ avant d’être modifié pour “Grandeur et Décadence”. La Fouine n’a pas apprécié les déclarations du journaliste à son encontre et l’a fait vivement savoir avec un message virulent suivi de la réaction de Sadek.

“Booska P, bande de gros fils de p***, vous veniez me suer la b** pour des interviews, et aujourd’hui, vous parlez mal de moi. Rappelez-vous que c’est moi, et certains autres rappeurs, qui vous ont fait bande d’ingrat. Quand personne ne voulait vous donner la force, on était là nous ! Mais vous avez beaucoup changé. Quand vous allez me voir, il va falloir assumer ! Bande de p***”, déclare La Fouine dans une story en représailles à cette vidéo. Cette affaire n’a pas laissé indifférent Sadek, qui a relayé les propos de son compère pour lui apporter sa force dans cette démarche.

Sadek dézingue le média rap et ses pratiques !

“Booska-p, arrêtez de racketter nos petits frères. Faire du rap, c’est devenu un sport de riche”, décrit tour à bord Sadek avant de prendre la parole en vidéo en se filmant au volant de sa voiture pour dénoncer les pratiques du média rap, en l’accusant d’arnaquer les rappeurs émergents en faisant payer des emplacements publicitaires et une visibilité sur le web à des prix excessifs. “N’allez plus chez Booska-p.com“, commente-t-il avant de s’expliquer, “il y a un moment, c’était une place importante pour faire connaître sa musique. Aujourd’hui, déjà, ils vont vous faire payer très cher, en plus de ça, demandez-leur les ‘insides’, là, on ne sait pas trop qui est en perdition ou en train de creuser”, avant d’adresser un conseil au rappeur, “Jeune rappeur, n’allez pas dépenser votre argent chez Booska-P, c’est de l’argent jeté par les fenêtres”.

Pour le moment, le média n’a fait aucun commentaire sur les déclarations et les accusations des deux rappeurs.

