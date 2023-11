BEN plg – Le goût du sel (Clip)

Après une session Grünt dantesque aux côtés de Bekar et de Sto, BEN plg enchaîne et fait un come back tranchant avec ‘Le goût du sel’, un titre et un clip en forme de fresque sociale. Comme le rappeur l’indique sur ses réseaux pour présenter la vidéo : ‘le scénario c’est : une comète tombe du ciel et en fait c’est un frigo’.

Le goût du sel c’est un état des lieux passé et présent entre introspection, questionnements et ambitions futures pour l’artiste découvert du grand public dans ‘Nouvelle École’. Une nouvelle porte d’entrée dans l’univers de BEN plg avant d’entamer une année 2024 qui s’annonce comme un cru exceptionnel pour lui. Le clip du ‘Goût du sel’ vient de sortir et est à regarder en-dessous.

Pour en apprendre plus sur BEN plg, son histoire et son rapport à sa région, voici une très chouette interview qu’il a récemment donnée à Back Story sur Spotify.