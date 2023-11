Booba vient de se faire suspendre son 8ème compte Instagram

Le compte Instagram PRT Club utilisé par Booba ses multiples bannissements du réseau social vient d’être suspendu !

Booba encore sanctionné par Instagram !

Alors que le dernier titre “Sport Billy” est disponible depuis ce vendredi et vient d’entrer à la 17ème place du Top Singles en France pour son démarrage en 24 heures sur la plateforme de streaming avec 178 000 streams, Booba continue d’être sanctionné par Instagram et fait encore parler de lui. Depuis 2020, B2O se fait régulièrement suspendre de l’application avec la suppression de ses profils. Son compte personnel, suivi par 4,6 millions de fans, avait été le premier à subir les foudres du règlement d’Instagram. Il avait ensuite créé systématiquement différents comptes (boobaofficial à deux reprises, boobaghost, elieyaffaofficiel), tous bannis avant de prendre la main sur ceux de La Piraterie et de son média OKLM, avec le même résultat. Depuis quelques mois, il utilise le profil PRT Club. Ce dernier vient de connaître le même sort que les autres.

En effet, depuis ce samedi matin, ce compte n’est plus disponible sur l’application et il semble avoir été supprimé. Très actif sur Twitter avec plus de 6 millions d’abonnés, Booba n’a pas encore fait de commentaire sur cette nouvelle sanction et la raison de cette suspension. Il reste à savoir s’il est définitif ou temporaire. Dans l’affaire qui l’oppose à Instagram (Meta), le DUC a aussi déposé une plainte pour dénoncer un bannissement illégal de son profil personnel et a obtenu gain devant la justice française, mais pour le moment, le réseau social a refusé cette requête de réactiver ce compte.