Freeze Corleone et Alpha Wann invités sur le nouveau projet de Richie Beats

RICHIE BEATS vient d’annoncer la date de sortie de son projet OH MY GOD VOL. 1, il sortira le 24/11, il révèle également la tracklist du projet dans lequel on y retrouve de nombreux artistes tels que Ateyaba, Alpha Wann, ADZ, ThaHomey, Biaziouka, Kay The Prodigy, Frenetik, S.Pri Noir, Guy2bezbar, Flaco et Freeze Corleone.

Le morceau “Chut!”, en collaboration avec Kay The Prodigy issu du projet est déjà disponible, il est le parfait exemple de l’intemporalité des compositions de Richie Beats. La production agressive et froide du beatmaker accompagne à la perfection le flow nonchalant de la rappeuse Strasbourgeoise. Entre les 808s assassines de Richie et l’egotrip provocateur de Kay, ce morceau à tout pour hanter les auditeurs dès la première écoute et devenir un incontournable des soirées Trap.

Richie Beats est un beatmaker français. Identifié nationalement dès le début des années 2010, notamment grâce à ses nombreuses collaborations avec Joke, il est l’un des compositeurs français emblématiques de l’arrivée de la Trap dans l’hexagone. Ne se cantonnant pas uniquement à ce style, Richie Beats à su se frayer un chemin parmi les beatmakers les plus prolifiques du rap français grâce à la versatilité et l’avant-gardisme de ses compositions. Pour preuve, le compositeur a non seulement déjà collaboré avec les plus grands noms du rap français (Booba, Mac Tyer, Dinos…) mais également avec des stars internationales tels que Doja Cat ou encore IAMDDB.

Oh My God Vol.1 est le premier projet multi-artistes de Richie Beats. Après près de vingt ans de carrière en tant que beatmaker auprès des plus grands noms de la scène française et internationale (Booba, Ateyaba, Alpha Wann, Doja Cat, IAMDDB, Freeze Corleone…), Richie réunit avec ce premier projet un casting cinq étoiles regroupant stars établis et jeunes artistes avant-gardistes. En véritable chef d’orchestre du projet, Richie nous dévoile avec ce projet le premier chapitre d’une œuvre qui est le fruit de deux décennies d’expérience.