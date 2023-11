Le rappeur Morad de la Scred connexion est décédé

Triste nouvelle pour le rap français, le rappeur Morad, membre de la Scred Connexion, est décédé d’une crise cardiaque. C’est sur les réseaux sociaux du groupe que l’annonce vient d’être officialisée.

“Nous avons la grande tristesse de vous annoncer le décès de notre ami et frère de toujours MORAD (membre de la Scred connexion) paix à son âme, parti suite à une crise cardiaque”, décrit tout d’abord le communiqué de la Scred Connexion sur Facebook pour annoncer la nouvelle du décès de Moard avant de poursuivre, “Nos premières pensées vont à sa famille et à ses enfants. Merci à tous ceux qui l’ont aimé et soutenu, ses amis et ses proches. Que Dieu le garde près de lui, aujourd’hui, il veillera sur nous et nous penserons à lui à jamais. La Famille Nafa et la Scred connexion vous remercient.”.

La Scred Connexion, le groupe formé de Haroun, Morad, Komba et Mokless, s’est fait connaître dans le rap français à la fin des années 90 et au début des années 2000. Fabe était également membre du groupe à ses débuts avant de quitter le collectif pour se lancer dans une carrière en solo. Le groupe parisien au slogan “Jamais dans la tendance, toujours dans la bonne direction” a marqué l’histoire du rap français, notamment avec le classique “Monnaie Monnaie”, et les trois albums parus entre 2002 et 2009 (Du mal à s’confier, Indomptés, Ni vu… ni connu…). En 2012, Morad a sorti son dernier projet en solo nommé “Le survivant”.