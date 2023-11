YL invite MIG sur A6-A7 extrait de son projet LARLAR (Part.1)

YL revient avec LARLAR (Part.1) nouveau projet disponible ce vendredi 24 novembre et le clip A6-A7 en featurig avec MIG.

Plus mature, plus intimiste mais aussi plus précis dans ses textes et plus osé dans ses prises de risque musicales, ce 5eme opus d’YL marque un nouveau chapitre dans sa carrière. Sûr de son karaté, le jeune homme envoie en guise de 1er single Papicha, un Ovni tubesque sur lequel on retrouve Sadek. YL sa cale sur la météo et prolonge l’été, sachant pertinemment qu’il a dans sa sacoche de quoi refroidir le game. Larlar 8 – Ma Cité A Cracker, un morceau sorti à la suite qui revient au base du rap marseillais. Deux couplets rap coupés par un refrain entraînant.

YL a sorti récemment “Larlar 9 – Encore”. En solo, YL a concocté le 9eme épisode de sa série Larlar, de quoi ravir ses Vaillants, il revient sur un morceau prenant et sincère comme à son habitude. Comme à chaque opus, Yamine convie sur son projet de gros invités en guest. Il croise notamment le micro avec Kofs. Aux côtés de son compère d’Air-Bel, il enchaîne les pass-pass.

Avec MIG, il explore au contraire de nouveaux terrains musicaux. Si on avait déjà pu le voir sur de la Drill, il pose là sur une forme de musique plus mélodieuse, proche de ce que Dave ou Central Cee proposent aujourd’hui. Toujours plus audacieux, YL sait surprendre l’auditeur tout en gardant une plume pertinente, à la fois dans l’egotrip et les thèmes plus intimistes. Yamine souffle le feu et la glace, il nous embarque avec lui dans chacune de ses expériences. Ce nouvel album ouvre un nouveau chapitre et le marseillais l’aborde confiant.