Sadek s’attaque à Ninho son ex-ami d’enfance et le qualifie de traître

En plus de Booba et Werenoi, Sadek s’en prend aussi à Ninho, avec qui les esprits semblaient s’être apaisés suite à leur récente collaboration. Ce dernier était présent en featuring sur l’album Ouvert tout l’été paru cet été avec le single “TP”, mais les tensions entre les deux artistes persistent.

Sadek s’est confié sur son conflit avec Ninho sur le réseau social Snapchat, il l’accuse d’être un traître et livre les détails de son clash envers le recordman des certifications en France. « Même pas entre guillemets, il n’est pas content, il sait que je peux le trouver. Je le clash totalement. Il sait que je peux le trouver parce que c’est un traître, parce que ce n’est pas quelqu’un de loyal, parce qu’il n’est pas correct », clame Johnny Niuuum. Sadok Bourguiba de son vrai nom affirme que N.I n’est pas une personne fiable et reproche de devoir passer par son entourage pour communiquer au lieu de s’adresser directement à lui.

Dans ses déclarations au sujet de Ninho, Sadek n’est pas très tendre : “Il croit que c’est une pression, ce souffrant. C’est Ninho qui m’a appelé après mon retour (sicilien). Je jure sur Allah que je n’ai rien demandé en 3 heures, on a fait “TP” et “le me-ga” et Werenoi, j’ai écrit ou participé à tous ses textes jusqu’à “c’est carré”. Le morceau prévu était un morceau dont j’ai écrit son couplet et son refrain, ils sont sur les versions physiques disponibles en D2C (dispo en exclusivité sur mon site web). Et je les mettrai à disposition du peuple, je n’ai pas besoin de cet argent. Tu vas payer les menaces sur ma famille et les insultes, je n’ai aucune limite avec vous bandes de démons. Ce n’est pas pour rien que la musique, c’est haram.” a ajouté Dek-Sa concernant son dernier featuring avec N.I, qui de son côté n’a fait aucun commentaire sur les propos de son compère.

