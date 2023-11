SDM et Dinos à l’affiche du festival Chorus des Hauts-de-Seine

Le festival Chorus des Hauts-de-Seine organisé par le Département des Hauts-de-Seine revient du 20 au 24 mars 2024 à La Seine Musicale à Boulogne-Billancourt pour une 36ème édition. Le premier festival de la saison proposera plus de 90 concerts sur ses 6 scènes.

Les premiers noms sont dévoilés ! CHASSOL, DINOS, DOMBRANCE, GRANDBROTHERS, LUIDJI, SDM, SILLY BOY BLUE ouvrent la programmation.

Le public peut dès maintenant accéder à la billetterie sur chorus.hauts-de-seine.fr et bénéficier du tarif Earlybird avec le pass 1 jour à 25 € au lieu de 35 € et le pass 3 jours à 60 € au lieu de 80 €.

Avec une programmation exigeante et éclectique, le festival Chorus des Hauts-de-Seine met à l’honneur les genres et artistes qui constellent aujourd’hui l’univers des musiques actuelles. Les musiques urbaines rencontreront l’électro, le rock ou la pop pour une expérience unique offerte aux spectateurs dans l’environnement exceptionnel de la Seine Musicale.

Cette année, les Hauts-de-Seine sont particulièrement représentés dans la programmation. SDM, LUIDJI et CHASSOL reviennent sur le territoire de leurs débuts. SDM est originaire de Clamart et bien implanté dans le rap « made in 92 ». Chassol, isséen pur souche aurait pu croiser à quelques années près LUIDJI qui a écrit ses premiers textes et posé les bases de son flow à Issy-les-Moulineaux pendant son adolescence. Une programmation pleine de belles coïncidences : il y a 3 ans, Chassol programmé dans l’auditorium croisait Silly Boy Blue à ses débuts, sur la petite scène lors de la 33ème édition du festival. La chanteuse revient cette année continuer son beau parcours sur la scène du parvis.

Au-delà de têtes d’affiches reconnues, l’ADN de Chorus, depuis 36 ans, est aussi de révéler les grands noms de demain. En 2019, DINOS y défendait dans l’Auditorium son premier album. En 2024, il reviendra sur la Grande Scène avec un double album concept encensé par les critiques, après avoir rempli l’Arena, Bercy et les Zeniths français.

Chorus à La Seine Musicale c’est surtout une expérience sonore et visuelle à part entière dans le paysage festivalier. Il transforme chaque année cet emblématique globe de verre en boule à facettes pour y faire briller des projets uniques en leur genre. En 2024, le duo germano-suisse GRANDBROTHERS dans l’auditorium reflètera la fusion du classique et de l’électro en interprétant son dernier album concept, conçu pour la nef la cathédrale de Cologne. DOMBRANCE artiste électro inclassable livrera sur Rodin 360 une performance inédite dans une multidiffusion propre au système son de cette scène si singulière, pour appréhender ce nouveau projet sous toutes ses formes.

D’autres noms seront dévoilés courant décembre ainsi que l’ensemble de la programmation du Chorus des enfants. Artistes émergents et têtes d’affiche se succèderont sur les différentes scènes indoor et outdoor de La Seine Musicale, terrain de jeu du festival depuis 2017 : l’occasion de (re)vivre une expérience festivalière unique dans un lieu exceptionnel dans l’écrin de l’Ile Seguin.

Particularité de cette édition : les scènes RIffX et Petite Scène font peau neuve. RiFFx bouillonnera de propositions de boilers inédites allant de la techno organique à l’électro jazz.

Pour plus d’informations et la billetterie : chorus.hauts-de-seine.fr