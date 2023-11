Aya Nakamura : son compagnon accusé de maltraiter sa baby-sitter dans un audio privé

Élue “Homme de l’année” par GQ France, dont elle fait la couverture et sacrée chanteuse française la plus écoutée sur Spotify, Aya Nakamura se retrouve aussi liée à une nouvelle polémique sur sa vie privée cette semaine malgré son énorme succès populaire.

En 2022, Vladimir Boudnikoff et Aya Nakamura ont été contraints de s’expliquer devant la justice suite à une altercation, condamnés à payer une grosse amende pour violences conjugales mutuelles. Le couple s’est ensuite séparé avant de se réconcilier et de se remettre ensemble, comme l’a prouvé leur apparition en public lors de la dernière édition de la Fashion Week de Paris. Les deux tourtereaux font à nouveau parler d’eux en cette fin d’année suite à la diffusion d’un audio compromettant sur le web.

Le message virulent de Vladimir Boudnikoff à sa baby-sitter !

Effectivement, ce mardi, Aya Nakamura et Vladimir Boudkinoff ont fait scandale sur Internet avec un vocal mis en ligne sur les réseaux. Le producteur s’exprime sur leur baby-sitter employée “au black” qui n’a pas de papiers. “Vous êtes payé au black, sans papiers, en France, vous n’avez aucun statut. Donc quand on vous demande de travailler, c’est pour nous. Si vous ne venez pas travailler, vous prévenez. Arrêtez de croire que vous êtes en CDI dans une entreprise, à la banque, et que vous avez vos congés et vos jours fériés. Les jours fériés, ça n’existe pas” s’agace le compagnon de la chanteuse dans cet audio.

“Aujourd’hui c’est férié, moi, je travaille. Hier Aya est rentrée à cinq heures du matin, qui va garder la petite ? Je vais être obligé d’annuler ma journée de travail et Aya ne va pas pouvoir se reposer”, poursuit Vladimir Boudkinoff à l’encontre de la baby-sitter. “Parce que vous avez décidé d’avoir votre jour férié, sans prévenir personne. Et à chaque fois ça invente des excuses”, s’agace-t-il avant de l’avertir, “Maintenant je vous le dis plus de cours de français ! Si vous avez cours, ce sera le week-end. Samedi matin et dimanche. Je vous l’ai déjà dit plusieurs fois, vous ne m’avez pas pris au sérieux.”.

Il conclut ensuite en annonçant qu’il ne souhaite plus avoir recours aux services de son employée si elle ne respecte pas ses exigences, “Là, si vous ne venez pas prendre la petite, à partir de demain, vous ne mettez plus un pied chez moi. Je me débrouillerai sans vous, je trouverai la crèche d’à côté et basta”.