Aya Nakamura retrouve l’amour avec son ex Vladimir Boudnikoff et l’affiche

Entre Aya Nakamura et Vladimir Boudnikoff c’est pour le meilleur et le pire ! Le couple s’est remis ensemble après une séparation douloureuse et des violences conjugales réciproques qui avaient fait la Une de la presse people il y a quelques mois sur les révélations de la vie privée de la chanteuse française.

Comme chaque année lors de la Fashion Week dans la capitale française, des nombreuses stars assistent aux différents défilés des plus grandes marques de vêtements à Paris, Booba a fait sensation à son apparition au défilé Casablanca 2023, Aya Nakamura a également surpris tout le monde avec sa présence à l’un des événements en arrivant avec Vladimir Boudnikoff à ses côtés alors qu’elle avec rompu avec son ancien compagnon et producteur.

Aya Nakamura et Vladimir Boudnikoff unis comme jamais

À l’été 2022, le couple a officialisé leur rupture après avoir fait l’actualité suite à une altercation, l’incident s’était terminé pour Aya Nakamura et Vladimir Boudnikoff par un passage en garde à vue et une amende pour chacun. Ce dernier avait déploré les révélations mensongères de la presse sur leur relation en accusant les médias d’amplifier les faits pour faire le buzz, « La femme que j’aime et moi-même allons très bien. Vraiment rien de grave, rien. Nous avons fait des bêtises ce soir-là et c’est la vie aussi. Je n’ai braqué personne » avait-il déclaré après ce conflit avant que la chanteuse n’annonce la fin de leur liaison et révélant sur ses réseaux être à nouveau célibataire quelques semaines après leur différend.

La nouvelle ambassadrice de la dernière campagne Lancôme a finalement étonné tout le monde avec son apparition à la Fashion Week de Paris avec Vladimir Boudnikoff et elle a partagé une vidéo dans sa story Instagram en sa compagnie. L’interprète de Djadja apparaît plus proche de son producteur et envoie un bisou, une manière de confirmer la rumeur leur réconciliation qui circule depuis quelque temps. Le duo a visiblement tourné la page sur l’épisode de violences conjugales et s’est remis ensemble.