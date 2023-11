Kaaris démolit Cyril Hanouna et TPMP, “tu essayais de nous humilier”

La tension monte pour Cyril Hanouna avant la diffusion ce soir du programme “Complément d’enquête” lui étant consacré, ce qui vient de faire réagir Kaaris pour dénoncer les pièges tendus par l’animateur de C8 dans son émission à ses invités, à l’image de ce qu’il a vécu lors de son passage sur le plateau télévisé en 2019 en plein conflit avec Booba.

Kaaris n’a visiblement pas digéré sa mésaventure vécue au mois de janvier 2019 lorsque Cyril Hanouna l’invite sur le plateau de TPMP à l’époque où Riska est en négociation avec Booba pour régler des comptes dans un combat dans l’octogone. Dans une séquence lunaire, l’animateur surprend le rappeur du 93 en proposant de téléphoner à B2O en direct dans l’émission. Rapidement, la situation dégénère, les insultes fusent ensuite entre les deux artistes. Par la suite, le Dozo a révélé avoir été piégé ce soir-là par Hanouna. Le présentateur avait tout prémédité pour faire le buzz en utilisant le prétexte de vouloir les réconcilier, mais en étant du côté de B2O lors de cet échange téléphonique, les deux hommes étaient en effet à cette époque encore amis.

Kaaris dénonce les pièges de Cyril Hanouna et les humiliations !

Avant la diffusion ce jeudi soir à partir de 22h50 sur France 2 du programme “Complément d’enquête” sur les manigances de Cyril Hanouna, dans lequel témoigne notamment Booba pour révéler les agissements de l’animateur après les révélations sur ce dernier, Kaaris a commenté l’annonce de la diffusion de l’émission : “Cyril Hanouna, on venait dans ton émission sans arrière-pensées, on n’avait rien contre toi, on venait en mode cool et toi, tu cherchais juste à nous piéger, tu essayais de nous humilier, tu complotais avec tes soi-disant amis pour nous salir gratuitement alors qu’on ne t’avait jamais rien fait, je t’avais dit non”, décrit Riska avant de conclure : “aujourd’hui ce sont ces mêmes personnes qui s’assoient pénalement dans un fauteuil de Complément d’enquête pour te détruire voilà les retombées. C’est bien fait pour toi”.

En embrouille avec Booba depuis de nombreuses années, Kaaris partage l’avis de son rival concernant Cyril Hanouna et se satisfait d’apprendre qu’il a accepté l’invitation du programme télévisé pour parler de celui qui est décrit comme « le nouveau parrain du PAF » et ne cesse de s’attirer les foudres des critiques ces dernières semaines.

