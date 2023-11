Gazo et Tiakola – La mélo est gangx (Album)

C’est une grande première, Gazo et Tiakola se réunissent pour dévoiler un album collaboratif ce vendredi 1er décembre intitulé “La mélo est gangx”.

Après avoir travaillé ensemble à plusieurs reprises avec succès sur les singles “Kassav”, “Fleurs” ou encore “Mode AV”, Gazo et Tiakola font plaisir aux fans avec premier projet en commun de 12 titres avec les chansons, “24/34”, “Sobad”, “A.V.S.D”, “Cartier”, “Notre Dame”, “Afrikanbadman”, “100K”, “200K”, “Ambitions”, “Mamie Wata” ainsi qu’un interlude et une outro, le tout sur des productions signées Tarik Azzouz, Skread, Dj Kore, SHK et Flem.

Cette sortie d’album marque aussi une association unique entre les deux rappeurs pour la marque de streetwear britannique Corteiz. Découvrez en écoute l’opus “La mélo est gangx” de Gazo et Tiakola disponible sur toutes les plateformes de streaming.