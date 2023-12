DJ Quick présente la compil rap phare de cette fin d’année : Onde 2 Choc

ONDE 2 CHOC est la compilation phare de cette fin d’année 2023.

DJ Quick y réunit la fine fleur du rap français, du R&B et de la Pop pour créer un projet qui sonne comme un mix parfait à paraitre ce vendredi 8 décembre 2023.

Après deux premiers clips issus du prochain projet, dont l’un a été tourné à Los Angeles avec Hornet la Frappe et suivi en coulisses par l’équipe de Booska-P. Et le second, un morceau de R’n’B enjoué, sorti quelques mois plus tard avec la participation de Joé Dwèt Filé. Le producteur multi-disques de platine français, annonçait la suite avec 24 accompagné de L2B, un titre ensoleillé mis en image à Malaga.

L’amour de DJ Quick pour la création et la direction artistique de compilations est en constante effervescence, comme en témoigne le lancement du prochain projet ONDE 2 CHOC prévu en décembre. Le titre fait référence à son émission culte sur Générations où Onde de choc évoque des sons percutants et saisissants.

À travers cette compilation, Quick manifeste tout son attachement à l’art de l’entertainment en réunissant la fine fleur du rap français, du R&B et de la Pop. De nombreux talents, liste dévoilée très prochainement, se sont à nouveau unis pour créer une compilation qui sonne comme un mix captivant.