Azzedine Ounah et Amine Harit dédicacent JuL lors de la victoire de l’OM

On sait que le lien entre Jul et l’Olympique de Marseille, son club de football de cœur, est très fort. Le match de l’OM de ce dimanche soir face à Rennes l’a prouvé une nouvelle fois avec le geste du rappeur réalisé par Azzedine Ounah et Amine Harit sur le deuxième but des Marseillais.

Azzedine Ounah et Amine Harit fêtent le but de l’OM avec le signe de JuL !

Depuis près d’un an, Jul a signé un partenariat avec l’Olympique de Marseille pour afficher le logo de son label D’Or et de Platine sur la manche du maillot du club phocéen. Pour le match de clôture de la 14ème journée de Ligue entre Marseille et Rennes au stade Vélodrome, les joueurs de l’OM ont arboré un maillot avec un patch spécial modifié spécialement aux couleurs du nouvel album du rappeur intitulé “La route est longue”, dont la sortie est prévue pour le vendredi 8 décembre. Les Marseillais ont remporté la rencontre sur le score de 2 buts à 0 avec des réalisations de Pierre-Emerick Aubameyang et Azzedine Ounah. Pour célébrer ce second but, le joueur marocain a fait avec Amine Harit le signe des deux mains du “J” pour former les trois lettres de son nom de scène.

Jul a apprécié la scène et a relayé les images sur son compte Instagram pour remercier les deux joueurs olympiens pour cette dédicace avec le message, “Azzedine Ounah, Amine Harit, merci beaucoup, vous avez représenté comme il faut“. Le rappeur avait d’ailleurs également dédié les deux joueurs dans les paroles du morceau “Montana” produit par Boumidjal et HoloMobb, extrait de l’album “C’est quand qu’il s’éteint ?” paru au mois de juin dernier avec la phrase “J’côtoie des Marocains comme Harit ou Ounahi“.

Jul vient aussi de décrocher ce lundi de nouvelles certifications. Le titre « Toda la noche » avec Naps et Morad est certifié Single Or pour avoir atteint le seuil de 15 000 000 équivalents streams, tout comme le morceau « C’est pas ma faute »