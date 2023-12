SDM et Werenoi à l’affiche du festival Marsatac

Avec SDM et Werenoi, Marsatac fêtera ses 25 ans les 14, 15 et 16 juin 2024 en prenant ses quartiers d’été pour la 4e année consécutive dans le prestigieux joyau de verdure de la cité phocéenne : le Parc Borély.

« Que votre volonté soit fête ! », « Du son sur les murs », « Know futur » : 25 ans que le festival le plus impertinent de Marseille fait converger dans son enceinte musiques, fête, partage et vivre-ensemble où les artistes qui font l’actualité de la scène hip hop et des musiques électroniques d’aujourd’hui partagent les scènes avec les talents – promesses de demain, dont les premiers noms viennent d’être dévoilés !

Les premiers noms de cette édition : LUIDJI – SDM – WERENOI – BABY VOLCANO – HOUDI – KEKRA – TIF – MARLON HOFFSTADT AKA DJ DADDY TRANCE – PATRICK MASON – DARIA KOLOSOVA – JERSEY – MISS BASHFUL x DBBD.

La billetterie est d’ores et déjà ouverte pour les Pass 1, 2 & 3 jours avec, cette année encore, des tarifs privilégiés “early birds” proposés aux festivalier.e.s – dans une volonté de rendre le festival toujours plus accessible à toustes. Le festival propose de nouveau à ses festivalier.e.s de soutenir les associations qu’il accompagne, via des micro-dons lors de l’achat de leur billet, en s’engageant à doubler le montant des dons perçus.

Marsatac, 25 ans d’engagements : Depuis 1999, Marsatac agite avec vigueur le territoire et a su s’imposer comme une valeur sûre dans le paysage des festivals de l’Hexagone. Forte d’une édition 2023 des plus abouties – avec plus de 43 000 spectateur.ice.s présent.e.s -, l’association Orane qui porte l’événement continuera de défendre en 2024 – à travers lui – les projets qui l’ont façonné, entre autres : “La Frappe”, véritable incubateur des talents du territoire, le projet “Marsatac Durable et Solidaire” lancé dans la transition écologique dès 2008, “Safer” le dispositif de prévention et de lutte des violences et harcèlements sexuels et sexistes ou encore “Marsatac School”, le programme d’Éducation Artistique & Culturel engagé en faveur des collégien.ne.s de la ville de Marseille, lancé en 2019.