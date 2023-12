Signé sur le label de Booba, JSX annonce son « Antebellum »

Revenu en 2023 avec plusieurs singles dévoilant de nouvelles facettes de son rap, JSX montre aujourd’hui l’étendue de sa palette artistique dans sa première mixtape. Avec « Antebellum », qui signifie « avant la guerre », le rappeur de Pantin (93) ouvre les hostilités.

Comme une carte de visite, cette mixtape dévoile JSX à la fois sombre et incisif sur « B-45 » , mélancolique avec « Arcadia » et « Cœur de Cendre », mais aussi doué sur des sonorités plus dansantes comme sur « Mapessa ».

Avec le travail de divers producteurs, notamment Noxious et le duo Alik & Yako (Ninho, Booba, Aya Nakamura…), “Antebellum” est un avant-goût d’une guerre à venir : le premier album de JSX.

La tracklist du projet est dévoilée via un freestyle posté sur son Instagram :

1. Mapessa

2. Ce Soir Je Sors

3. B-45

4. Bokassa

5. Parabellum

6. Les Chant des Sirènes

7. Follow

8. Décembre à Décembre

9. Arcadia

10. Montecristo

11. Shaka Zulu

12. Cœur de Cendre