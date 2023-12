Dj Snake fait une grosse annonce sur PNL

Absent musicalement depuis la sortie de l’album “Deux frères” en 2019, les fans de PNL désespèrent de découvrir un nouveau morceau d’Ademo et N.O.S depuis quelques mois, mais viennent de reprendre espoir d’un retour des deux frères suite à une surprenante annonce de Dj Snake ce mardi soir.

DJ Snake en featuring avec PNL ?

Alors qu’il n’a jamais travaillé avec des rappeurs français dans sa carrière, Dj Snake, qui vient de programmer un concert exceptionnel au Stade de France le 10 mai 2025, a laissé sous-entendre dans une étonnante déclaration sur les réseaux sociaux une collaboration à venir avec PNL. Cette annonce a eu l’effet d’une bombe sur le web. « J’ai fait un truc avec PNL », a déclaré le célèbre producteur français aux multiples featurings avec des stars internationales telles que Selena Gomez, Ozuna, Cardi B, J Balvin, Tyga, Major Lazer, Lil Jon ou encore Justin Bieber.

Dj Snake a ajouté plusieurs émojis flamme dans son message posté sur son Discord officiel, ce qui a mis le feu à la communauté de PNL, même si cette connexion avec Tarik et Nabil Andrieu reste mystérieuse. Cette annonce est particulièrement déroutante sachant que les deux rappeurs ne font aucun featuring, et la nature de cette collaboration avec le duo interroge. La théorie d’un remix d’un morceau d’Ademo et N.O.S est pour le moment la plus plausible, mais aucune précision n’a été donnée sur le sujet pour le moment. Des détails devraient être donnés très prochainement.