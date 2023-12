Maeva Ghennam termine Magali Berdah, “Je vais t’éteindre, Booba à côté c’est rien”

Ça chauffe dans le monde de l’influence et la guerre de Booba contre les influvoleurs se poursuit. Le rappeur français exilé à Miami se satisfait d’avoir réussi à mettre fin aux agissements frauduleux de Shauna Events tout en causant la discorde entre Magali Berdah et Maeva Ghennam. Cette dernière ne veut plus travailler avec son ancienne amie et vient de lui mettre un gros coup de pression.

Maeva Ghennam vient de s’exprimer sur ses problèmes avec Magali Berdah, avec qui elle a décidé de se séparer après avoir travaillé ensemble de nombreuses années, suite à sa position dans le conflit entre Israël et la Palestine. “Je suis une femme libre et indépendante, je ne céderai jamais aux menaces pour avoir osé exprimer mon humanité. Si m’exprimer m’empêchera de décrocher de beaux contrats et bien, ce n’est pas grave. Ignorer la souffrance des femmes et des enfants victimes est le plus grand des péchés”, s’était-elle confiée sur Instagram pour confirmer son départ de Shauna Events, au bonheur de Booba qui tente de mettre fin aux activités de la société dirigée par Magali.

Comme Booba, Maeva Ghennam veut mettre fin à la carrière de Magali Berdah !

L’embrouille entre Maeva Ghennam et Magali Berdah n’en est pas restée là. La première nommée est toujours très énervée contre son ex-amie, car elle lui doit toujours de l’argent suite à son départ de Shauna Events et vient de lui adresser un message en l’insultant copieusement pour l’avertir qu’elle veut encore faire pire que Booba. “Je suis trop énervée contre cette sal**** de Magali Berdah… Elle me faisait croire qu’elle n’était pas d’accord avec ce qu’il se passe en Palestine. La tête de ma mère, tu vas me rendre vite mes sous. Qu’elle me ramène ses armées d’avocats, je vais l’éteindre, je vais lui mettre une fin de carrière.”.

Tout comme Booba, Maeva Ghennam veut mettre fin à la carrière de Magali Berdah. Elle poursuit ensuite, toujours aussi agacée, en voulant récupérer son argent. “Tellement ton cœur, il est noir, le bon Dieu, il t’a tout enlevé… Elle me répond, elle regarde mes stories. Plus de cadeaux avec les gens comme ça. Tu vas me rendre mes sous au centime près. Je suis au courant de dossiers, je vais l’éteindre. Je vais lui mettre une fin de carrière. Ce qu’a fait Booba, ça va être tout petit à côté de ce que je vais lui faire.”.

Magali Berdah n’a pas répondu aux menaces de Maeva Ghennam, mais nul doute que ce message va faire le bonheur de Booba qui mène une lutte acharnée depuis de longs mois contre les deux influenceuses.