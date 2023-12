Méconnaissable, Gims révèle ses yeux sur une surprenante photo

Découvrez le véritable visage de Gims plus jeune, sans ses lunettes, qu’il vient de révéler !

Depuis le début de sa carrière, Gims apparaît toujours en public, arborant une paire de lunettes de soleil afin de cacher son regard et d’éviter d’être reconnu. Dans différentes déclarations à la presse, le rappeur de la Sexion D’Assaut s’est confié sur ce choix d’apparence d’avoir toujours cet accessoire fétiche sur le visage lors de ses apparitions. Quelques rares fois, il a retiré ses lunettes, par exemple pour les offrir au public sur scène ou encore sur certaines photos relayées sur ses réseaux.

Dans ses déclarations, Gims a en effet confié craindre de dévoiler son regard et d’être ensuite reconnu dans la rue par les fans. Cet objet lui permet de passer pour inconnu lorsqu’il le retire, mais cela sert aussi à entrer dans la peau de son personnage public et du chanteur qu’il incarne auprès du public. “Quand il y a un peu de public, je suis sur mes gardes, donc je mets mes lunettes”, avait-il confessé dans un entretien. “En studio, quand je rentre dans la cabine, je les mets pour être vraiment dans le truc. C’est comme mettre le casque pour le son”, explique-t-il également à ce sujet.

Gims a aussi révélé avoir débuté avec ses lunettes et que le public le connaît désormais ainsi. Selon lui, ce serait fou de les mettre de côté maintenant. Ce choix de Meugui crée l’effervescence auprès des fans à l’apparition de la moindre image de lui sans son accessoire, et dans une récente story Instagram, il a fait forte impression en postant une photo de sa carte orange datée d’il y a plusieurs années, sur laquelle le rappeur apparaît très jeune, avant d’être connu, et dévoile ainsi son regard qui risque d’en surprendre plus d’un.