Pour marquer la fin de l’année et remercier sa fanbase, Larry dévoile 2 nouveaux singles.

“Coeur crade”, un titre fort avec des couplets découpés comme Larry sait si bien faire, et un refrain chantonné et “Sape nwar”, titre dans lequel le jeune prodige strasbourgeois laisse entrevoir sa face plus sombre avec un morceau beaucoup plus nwar.

Une fois de plus Larry confirme sa place dans les meilleurs kickeurs du game et souligne au passage qu’il faudra bien compter sur lui en 2024.