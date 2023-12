404Billy démolit Benjamin Epps, « tu voulais zouker Wejdene »

« Quand elle était encore mineure, tu voulais zouker Wejdene », 404Billy a vidé son sac contre Benjamin Epps dans son dernier single, et il n’a pas mâché ses mots pour le clasher sévèrement. Pour le moment, ce dernier n’a pas réagi aux attaques à son encontre.

« T’es le seul mec qui gagne un BET en faisant 300 ventes » : 404Billy va au clash contre Benjamin Epps

Ce vendredi 15 décembre, 404Billy a dévoilé son nouveau titre intitulé « La Plus Grande Des Illusions », produit par Blue Mask, un diss-track destiné à Benjamin Epps, qui figure même sur le visuel de la chanson, assis dans des toilettes. L’embrouille a éclaté après les propos de Benjamin Epps contre un média rap sur X avec le tweet « L’industrie peut me su*er la bi*e, Raplume aussi », avant de se justifier : « Rap plume n’est pas un média. Ne confondez pas tout. C’est une page Twitter, un compte fan de Nekfeu à la base. Ce sont des gens qui n’ont aucun respect pour le rap. Reccoba sait de quoi je parle. »3 Des mots que 404Billy n’a pas appréciés, et il a décidé de s’en prendre ouvertement au premier nommé en musique, tout en dénonçant certaines magouilles qu’il aurait mises en place pour se faire une place dans le rap game en France.

Dans un morceau de plus de cinq minutes, 404Billy détruit Benjamin Epps et balance de nombreuses révélations, comme sur son prix à la cérémonie des BET Hip Hop Awards en 2022 en tant que « meilleur flow international » : « Je te clash pendant 5 minutes, c’est déjà plus que quand tu ba*ses. Il a également remis en cause le BET remporté par son ennemi : « T’es pas le meilleur rappeur de France/ jamais les rois s’en vantent/ tu es le seul mec qui gagne un BET en faisant 300 ventes (…) Explique nous cette coïncidence/ t’as remporté un BET et ton manager taffe chez BET FRANCE. ».

404Billy rappelle aussi à Benjamin Epps sa phrase sur Wejdene dans le single « Zidane en 2006 » paru au mois de 2021 avec la phrase « Si j’étais Feuneu, j’aurais zouké Wejdene », alors qu’au moment de la sortie du titre, la chanteuse n’avait que 17 ans. Il se moque aussi de son style vestimentaire avec la pique, « Puis actualise tes vêtements, il faut changer la donne/ t’as 27 piges tu mets les mêmes jeans qu’Akhenaton. ».

Des tacles qui ne devraient pas laisser indifférents Benjamin Epps, même s’il reste silencieux et n’a pas encore donné suite à ce clash.