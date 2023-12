Voici pourquoi Kaaris refuse de se battre contre Bosh

Pas d’octogone possible entre Kaaris et Bosh, le premier nommé a donné la raison toute simple pour laquelle il ne peut pas se battre contre son compère dans une séquence qui a bien fait rire les deux acolytes à l’antenne de Skyrock.

Après avoir dévoilé son nouvel album Day One, Kaaris poursuit la promotion de son projet et était de passage toute la semaine dans les locaux de la radio Skyrock pour participer à l’émission animée par Fred Musa, Planète Rap. Tous les soirs de lundi à vendredi, Riska s’est accompagné de plusieurs invités pour les différentes émissions, il a présenté les featurings de son album, les extraits et a enchaîné les freestyles. Lors de la venue de Bosh, le rappeur sevranais a fait une étonnante déclaration sur le fait qu’il ne sait pas se battre.

Kaaris n’aime pas se battre !

En effet, au cours de l’un des émissions de la semaine, Fred Musa a relayé des vidéos de fans de Riska lui posant une question et une femme l’a questionné s’il envisageait de faire du MMA alors que Bosh était présent. Ce dernier s’est d’ailleurs déjà affiché à plusieurs reprises sur les réseaux en train de s’entraîner aux sports de combat et figure au casting de la nouvelle série de Franck Gastambide sur les arts martiaux mixtes nommée La Cage. Kaaris a confié ne pas souhaiter monter sur un ring, ni dans une cage de MMA et encore moins affronter Bosh devenu trop balèze. Il confesse même ne pas savoir se battre et ne pas en avoir besoin. “On est bien entouré”, a-t-il conclu.

Des propos de Kaaris qui font écho à son combat dans l’octogone annulé contre Booba en 2019. Riska s’était désisté d’affronter son rival après des mois de négociations, préférant passer à autre chose et oublier leur clash pour se concentrer sur sa musique.

