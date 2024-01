Kaaris s’en fout de Booba et ne le calcule pas

Fréquemment provoqué par Booba sur les réseaux sociaux et dans ses sorties médiatiques, Kaaris ne répond quasiment pas aux attaques de son rival. Dans une récente interview pour la promotion de son nouvel album, Riska a expliqué pourquoi il ne réagit pas aux propos de B2O à son encontre.

La liste des ennemis de Booba est de plus en plus longue, de ses anciennes rivalités avec Rohff et La Fouine aux nouvelles avec Gims, Sadek, Vald ou encore Maes. C’est celle avec Kaaris qui a marqué les fans de rap français.

Kaaris explique pourquoi il ne réplique pas aux clashs de Booba !

En effet, avant d’être en conflit, les deux rappeurs ont collaboré ensemble. B2O a notamment mis en avant la carrière de Riska. Mais suite à des différends entre eux, une embrouille a éclaté avant de tourner à l’altercation physique en 2018 à l’aéroport d’Orly. Les deux hommes ont même failli en découdre pour régler des comptes dans l’octogone. Cependant, l’artiste originaire de Sevran s’est finalement désisté, préférant mettre de côté leur clash. Depuis, il reste la plupart du temps silencieux aux tacles du DUC.

Dans un entretien avec Léa Salamé à l’antenne de France Inter, Kaaris s’est confié sur le clash avec Booba et évoqué ce qui le pousse à ne pas répondre aux propos de ce dernier alors que les tensions entre eux sont toujours présentes.

“Je m’en fous de ce qu’il fait. Je ne le calcule même pas“, a déclaré Riska sur son indifférence l’égard des clashs de Kopp. Alors qu’ils ne vont jamais se réconcilier, comme l’a affirmé l’été dernier B2O, “Autant demander à Poutine de se réconcilier avec Zelensky“.

Kaaris est aussi revenu sur son procès pour violences conjugales suite à une plainte de son ancienne compagne. “J’ai été jugé en amont, il y a deux justices“, s’est-il exprimé. Le rappeur a été relaxé, mais a dénoncé le “flot d’insultes qu’il a subi” ces deux derniers temps à ce sujet.