Les 10 titres les plus populaires du Nouvel An 2024 sur Spotify France

Jungeli, David Guetta, Soolking, Gala, Macklemore, Eurythmics, Céline Dion, Favé, Gazo et Rihanna sont les artistes qui ont fait vibrer les français sur la plateforme de streaming Spotify pour la soirée de Nouvel An afin de célébrer le passage à 2024.

Découvrez la liste des dix morceaux les plus populaires du Nouvel An 2024 sur l’application Spotify France ! Le classement a été calculé et révélé ce lundi 1er janvier 2024 par le média Ventes Rap en prenant en compte les volumes d’écoutes en France sur Spotify pendant la soirée du 31 décembre 2023, ainsi que le taux d’évolution des écoutes de chaque titre du 30 au 31 décembre. Les chiffres du Top Spotify France prennent en compte les écoutes du 31 décembre 2023 à partir de 1h du matin au 1er janvier 2024 à 1h.

Le numéro 1 est sans surprise le tube de cette fin d’année de Jungeli en featuring avec Imen Es, Alonzo, Abou Debeing et Lossa intitulé “Petit Génie“. Le morceau est en tête du Top Singles en France depuis plusieurs semaines et vient de franchir les 70 millions d’écoutes. La deuxième place est occupée par David Guetta et Kid Cudi grâce à leur collaboration sur le single “Memories” paru en 2009, un autre hit de 2023 se positionne sur la dernière marche du podium avec “Casanova” de Soolking et Gazo.

Earth et Wind & Fire prennent la quatrième place avec “September” sorti en 1978, suivi à la cinquième place par “Freed from desire” de Gala avec Molella et Phil Jya paru en 1996. Macklemore prend la sixième place avec “Can’t hold us” paru en 2012 sur lequel il a collaboré avec Ray Dalton et Ryan Lewis. Le tube de 1983, “Sweet dreams (Are made of this)” de Eurythmics, Annie Lennox et Dave Stewart occupe la septième place du classement. Céline Dion se place à la huitième position avec le single “J’irai où tu iras” sorti en 1995. Le duo Favé et Gazo se positionne à la neuvième place avec le titre “Flashback“, Rihanna prend la dernière place de ce Top 10 avec la chanson “Only girl (In the world)”.