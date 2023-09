Voici pourquoi Gims ne peux pas faire des tubes comme Gazo

Gims n’a plus rien à prouver dans sa carrière et a atteint les sommets en solo avec des millions d’albums vendus (plus de cinq millions) depuis son départ du groupe la Sexion D’Assaut, cependant ces dernières années, il fait face à la concurrence de la nouvelle génération de rappeurs très populaire sur les plateformes de streaming comme ou Gazo fréquemment en tête du Top Singles sur Spotify. Meugui a pourtant livré une explication sur ce phénomène.

Comme chaque été, Gazo nous a encore offert des tubes avec “Saiyan” en compagnie de Heuss et “Casanova” avec Soolking. Véritable hitmaker, son style est différent d’un rappeur comme Gims qui s’est confié sur le sujet à l’occasion d’une interview. Convié à prendre part à l’émission “Le Code” diffusée sur Apple Music, l’artiste a répondu à plusieurs questions posées par le journaliste français spécialisé dans le monde du rap, Mehdi Maïzi.

Gims est incapable de chanter du Gazo !

Au cours de cette discussion approfondie, Gims a abordé la nécessaire évolution de son style musical. Dans cette perspective, il a expliqué en détail comment sa musique a évolué au fil des années. Il a laissé entendre de manière indirecte qu’il ne pouvait plus adopter le même style que des artistes tels que Koba ou Gazo. Meugui s’est expliqué sur les raisons de cette affirmation en assurant que c’est un peu une question d’âge, qu’il peut ne peut avoir le même style que la nouvelle génération de rappeurs. “Je pense que le problème du Hip-Hop et du rap, c’est qu’à un certain âge, ça devient de plus en plus difficile.” explique le mari de Demdem.

“Parce qu’il faut se dire la vérité, c’est une musique écoutée par les enfants, les gamins, les très jeunes.”, poursuit Gims, “Et aujourd’hui par les gens un peu plus âgés, plus vieux, parce que c’est un art qui est arrivé à un certain temps, donc il faut mûrir le truc.”. L’interprète de Bella fait ensuite la comparaison avec les États-Unis, “On n’est pas aux États-Unis où les DJ Kool ont inventé le truc il y a longtemps, où les fans de rap ont 75 ans. On n’y est pas encore.” puis il précise, “Nous, on est dans un truc où c’est encore limité, donc rapper, ça devient de plus en plus compliqué, de plus en plus difficile d’avoir un public qui va s’identifier à tes textes.”.

Gims conclut en faisant la comparaison avec Koba LaD et Gazo, “Moi, j’ai 36 ans. Qu’est-ce que je vais raconter ? Je ne peux pas rapper ce que dit Koba LaD. Tu vois ? Je ne peux pas rapper forcément ce que dit Gazo, etc. Ça correspond avec leurs vies, leurs trucs, c’est sale. Mais voilà, je veux être cohérent.”.