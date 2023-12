Le rappeur Abou Debeing converti au MMA affronte Francis Ngannou

Après ses récents débuts professionnels dans le MMA, le rappeur Abou Debeing a fait la rencontre de Francis Ngannou et il a défié l’ancien champion camerounais de l’UFC pour une petite séance d’entraînement, un événement dont il a partagé les images sur son compte Instagram.

L’année 2023 a été prolifique pour Abou Debeing, l’ex-membre du Wati B a connu le succès en musique avec l’un des tubes de l’année grâce à sa collaboration sur le single “Petit génie” de Jungeli en compagnie d’Alonzo, LOSSA et Imen Es. Le morceau cumule plus de 66 millions d’écoutes et occupe la première place du Top Singles en France depuis plusieurs mois. En marge de la réussite de cette collaboration, Abou Kamara s’est aussi lancé dans l’une de ses nouvelles passions, le MMA.

Abou Debeing s’entraine avec Francis Ngannou !

Abou Debeing a officiellement fait ses débuts en tant que professionnel dans la discipline des Arts martiaux mixtes au mois d’octobre dernier lors de l’Hexagone MMA 12 avec un premier succès dans la cage pour cette grande première. Il a battu Arnaud Recizac au premier round après 28 secondes par soumission. Cette semaine, le rappeur a annoncé son prochain combat programmé le 26 janvier à Paris face à Michael Bento pour l’Hexagone MMA 13. “Après une première victoire en amateur à l’AEF et une autre victoire en pro à l’ECE x HEXAGONE MMA 12 aux Pays-Bas, le chanteur et combattant professionnel Abou Debeing revient pour combattre dans sa ville, à Paris. Abou se lance cette fois-ci un défi d’une autre taille !”, décrit la présentation de ce combat, et Abou a déjà déclaré qu’il ne compte pas décevoir ses fans.

En attendant le 26 janvier prochain, Abou Debeing a fait la rencontre de l’un des meilleurs combattants au monde, Francis Ngannou. “Merci au grand frère @francisngannou pour l’accueil, l’échange et les conseils” a commenté le rappeur pour le remercier pour leur séance d’entraînement lors de laquelle l’ex-champion de l’UFC lui a sans doute donné quelques conseils précieux pour vaincre son prochain adversaire.